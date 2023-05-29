جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى شرم الشيخ الدولى، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك على هامش مشاركته فى المنتدى الإقليمى للقبالة، الذى يعقد فى الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجارى، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالمستشفى، كما تفقد قسم الغسيل الكلوى، والذى تم تطويره ومضاعفة سعته الاستيعابية، استعدادا لافتتاحه خلال أيام. وأضاف "عبدالغفار" أن زيارة الوزير تضمنت تفقد قسم الرعاية المركزة المركزة، الذى يعمل بطاقته استعابية 16 سريرا، قبل مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 32 سريرا، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما تفقد قسم رعاية الأطفال بطاقة 6 أسرة. وتابع "عبدالغفار" أن الوزير حرص على تفقد غرف القسم الداخلى، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، موجها باستمرار العمل على تقديم خدمات السياحة الصحية، ومواصلة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى. حضر الجولة، الدكتور أيمن رخا مدير مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى شرم الشيخ الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.