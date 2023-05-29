رحلة بدأت قبل نصف قرن.. أهالى رشيد يتحدون انقراض مهنة القفاص (صور)

جدة - نرمين السيد - أصوات تدق كنغمات إيقاعية ورجلاً مشتعل رأسه شيبًا يمشى ببطء حاملاً على ظهره جريد النخل، يجذبك مظهره وتخطفك الأصوات لتسير وراءها، لتجد ورشة بسيطة بها 3 مسنين وممتلئة بجريد النخيل متراص بنظام ومحسوبًا بالعدد.





جالسون كالمثلث، وعلى ملامحهم رحلة عمرها 50 عامًا، ثلاثة رجال جمعهم القدر فى حرفة "القفاص" لتصبح هذه الحرفة مصدر قوت يومهم رغم صعوبتها ودقة تفاصيلها، يجلس كل منهم وأمامه معداته الخاصه لينجز مرحلته من تصنيع القفص من قطع جريد النخل.

"القفاص" مهنة نادرة

وفى جولة لعدسة "دوت الخليج" بمدينة رشيد الساحرة، بمحافظة البحيرة، حيث تشتهر مدينة رشيد بكثرة النخيل، وهذا ما جعلها تتميز بتصنيع الأقفاص للخضراوات والفاكهة، لترصد حكاية 3 رجال فى عمر الستين يمتهنوا حرفة القفاص.

يبدأ "عم حسنى" من أقدم القفاصين بالبحيرة يتحدث عن رحلته مع المهنة النادرة، قائلاً: عمرى 64 عامًا وأعمل بحرفة القفاص منذ 55 عامًا، أعمل على تقطيع جريد النخل وهذه المهنة البدائية علمت منها أولادى ومنهم بمراحل جامعية وأكفى بها متطلبات المعيشة لأسرتى.

استكمل وبيده آلة حادة للتقطيع : "فى منتصف الستينات، تعلمت الحرفة وأنا بعمر الـ10 سنوات، أعمل على تقطيع المرحلة الثانية من الجريد بالمقاسات لأعمدة القفص، حتى يستعد لمرحلة التقفيل النهائية، لم أعرف مهنة غيرها تعلم منها أبنائى وتزوجوا من خيرها، أستيقظ منذ الصباح الباكر لأذهب إلى الورشة وأقوم بعملى لكسب الرزق الحلال".

يجلس "عم زكى" وأمامه قطع جريد النخل مختلفة المقاسات يدق عليها بخشبة بصورة سريعة حيث المرحلة النهائية لتقفيل الأقفاص، يقول: "مهنة القفاص رزق من الله وهى حرفة بدائية وصعبة لم يتحملها شباب الجيل الحديث، حيث يمر القفص بثلاث مراحل بعدما يتم تقطيع الجريد وظبط زواياه حتى يصل للمرحلة الأخيرة وهى تقفيل القفص وتجميعة وهذا دورى فى الورشة، حفظت كل زاوية لدرجة أن يداى تعمل بصورة أسرع من الماكينات"