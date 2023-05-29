محافظ دمياط تؤكد حرص المحافظة على دعم المشروعات التى تخدم قطاع الاستثمار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها بالجلسة الثانية للتشاور المجتمعى الذى أقامته الشركة الفرعونية للبترول لتقييم الأثر البيئى لمشروع تنمية "حقل هارمتان العميق" لإنتاج الغاز برأس البر، بحضور حسام زكى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ومحمد همام سكرتير عام المحافظة ونواب مجلس الشيوخ وممثلى كافة الجهات بالمحافظة، والذى تم خلاله استعراض محاور المشروع المقرر تنفيذه بسواحل البحر الأبيض المتوسط برأس البر وذلك لحفر عدد ثلاثة آبار لإنتاج الغاز وتركيب منصة إنتاج لتوصيله من خلال خط أنابيب جديد إلى محطة الميناء الغربى البرية للمعالجة ببورسعيد.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الإثنين، تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لاستصدار كافة الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئى والاجتماعى، وكذلك الرؤى المستقبلية المتعلقة بذلك، للحد من أى آثار ضارة على البيئة.

وأشارت المحافظ إلى أهمية تلك الجلسات لتحقيق التواصل بين كافة الجهات للتشاور حول هذا الملف، مما يساهم فى تعزيز الرؤى والأفكار نحو أهمية دفع عجلة الإنتاج والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مثمنة تلك الجهود التى تأتى فى إطار اهتمام الدولة لتأمين مصادر الطاقة وتنميتها وتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز.

من جانبه، أعرب حسام زكى، عن شكره للمحافظ لرعايتها وحضورها تلك الجلسة، مؤكدًا أن الجلسة والتى تعد الثانية بعد إطلاق الأولى فى مارس الماضى، تضمنت عرض كل ما يتعلق بالمشروع خاصة الدراسات البيئية التى تم إعدادها لتقييم الأثر البيئى للمشروع والتى أوضحت عدم تأثيره الضار على البيئة واستيفائه لجميع الشروط والمعايير المنظمة لتلك المشروعات.