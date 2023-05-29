مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار: لا مساس بأى مقابر أثرية

جدة - نرمين السيد - وأكد المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه لا يمكن المساس بأى مقابر أو قطع أو مقتنيات أثرية أو هدمها حيث أنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذى يُجرم أى عمل يُتلف أو يُهدم أثرا.

وكشف المصدر أن هناك توجيهات رئاسية بعدم المساس بأى مقابر أثرية فى إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على تراثها الثقافى والأثرى بكافة أنواعه وأشكاله، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

وشدد المصدر على أنه حال الكشف عن أى شواهد قبر متميزة أو لوحات أو مواد رخامية رائعة فى أى مقابر بصفة عامة، يقوم قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف بدراستها، وعند التأكد من أنها ذو شكل أو طبيعة متميزة تقوم وزارة الأوقاف بتسليمها لوزارة السياحة والآثار لنقلها ووضعها بمخازن الوزارة للحفاظ عليها دون أى تكسير أو تدمير لها.