عاجل.. السيسى وأردوغان يتفقان على ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

جدة - نرمين السيد - اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان، على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، كما قرر الرئيسان البدء الفورى فى ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى قدم التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة. وأكد الرئيسان، على عمق الروابط التاريخية التى تربط البلدين والشعبين المصرى والتركى. من جانبه أعرب الرئيس التركى، عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسى.

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