التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلى وسيراميكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 مايو 2023 11:24 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد سيراميكا بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري.

جاءت بداية المباراة متوسطة وحاول الأهلي السيطرة على الكرة فيما اعتمد سيراميكا على الضغط العالي، وتمركز اللعب في وسط الملعب في ظل التحفظ الدفاعي من فريق سيراميكا واللعب بأكثر من 5 لاعبين في ثلث ملعبه، للحد من خطورة هجوم الأهلي.

وأهدر محمود كهربا فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 25 بعد استلامه هدية رائعة من حسين الشحات وسط دفاع سيراميكا، ولكن سددها أعلى العارضة، وسدد كهربا تصويبة في الدقيقة 33 من خارج منطقة الجزاء ولكن أمسك بها محمد بسام.

وسدد أليو ديانج تصويبة في الدقيقة 39 ولكن ارتطمت بأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا وتحولت إلى ركنية ولعبها الشحات ولكن وصلت سهلة إلى يد محمد بسام، فيما أهدر محمود كهربا فرصة هدف جديد في الدقيقة 43 بسبب التسرع في إنهاء الكرة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويتكون تشكيل الأهلي من، مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع ومروان عطية واليود يانج وعمرو السولية في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني في الدفاع، ومحمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن في الوسط، وأحمد ياسر ريان في الهجوم.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - محمد عنتر.