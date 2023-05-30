البابا تواضروس يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى

جدة - نرمين السيد - وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن أهمية المحبة واحتياج البشر لها، مشيرًا إلى أن العالم اليوم جائع للمحبة، فالله قد خلق الإنسان ووضع فى قلبه المحبة ولكن النزاعات الحادثة فى العالم تضعف المحبة.

ومن جهته، أشار "عمار الحكيم" إلى وجود عدد كبير من الأقباط فى العراق، مشيدًا بالعلاقة الطيبة التى تربطنا بهم.

وعلق قداسة البابا أنه لا يوجد أعظم من العلاقات الطيبة بين البشر.

وأثنى قداسته على الدور الهام الذى قام ويقوم به الرئيس السيسى والحكومة المصرية فى سبيل إنشاء منظومة لبناء الدولة المصرية واستقرارها الذى يدهم استقرار المنطقة بالكامل.