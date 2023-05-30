في يومها الأول.. فحص 1018 مريضا خلال قافلة طبية بشمال سيناء

وأوضحت غادة القنيشى مدير الشئون الطبية بالقافلة، أن فعاليات اليوم الأول للقافلة تضمنت عدة أنشطة تهدف إلى تلبية احتياجات السكان المحليين بالمنطقة، حيث ترددت الحالات الطبية على القافلة، وتم فحص المرضى فى التخصصات الطبية المُختلفة مع صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 11 عملية جراحية، وتحويل 17 حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.
من جانبها قالت وفاء أبو المعاطى مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة أن فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة ساهم فى القافلة عن طريق تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية لأكثر من 85 طفلا بجانب تنظيم ورشة عمل لإعادة تدوير العلب المعدن وصناعة حصالات للنقود، وورش عمل لصناعة العاب ورقية كلب _تاج من الورق الملون والفوم، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بالمستشفى..ومن المقرر ان تستمر فعاليات القافلة حتى الأول من يونيو المقبل.
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