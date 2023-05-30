الإفتاء: الأضحية وسيلة لشكر الله تعالى 

جدة - نرمين السيد - وذكرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحى؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة»، قالوا: فالصوف يا رسول الله، قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» (أخرجه ابن ماجه).

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.