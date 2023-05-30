الأرصاد: 3 ظواهر قوية تؤثر بشدة على طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - طقس اليوم

وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.