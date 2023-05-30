طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع تواجد فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة تكون تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 33 21

دمنهور 32 21

وادى النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 34 20

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 19

دمياط 29 20

بورسعيد 28 20

الإسماعيلية 33 21

السويس 33 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 34 21

نخل 30 14

كاترين 27 12

الطور 34 22

طابا 29 20

شرم الشيخ 35 24

الإسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 19

مطروح 26 18

السلوم 26 18

سيوة 30 18

رأس غارب 35 23

الغردقة 35 24

سفاجا 34 23

مرسى علم 35 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 33 22

بنى سويف 34 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 22

سوهاج 37 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادى الجديد 35 25

أبوسمبل 36 25