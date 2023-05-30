أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه السنوى التاسع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، برئاسة الدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

القاهرة

ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون، مساءً، ضمن فعاليات صالون ضى الثقافى بالزمالك، ندوة عن فن صلاح طاهر، بمناسبة مرور 112 عامًا على مولده.

القاهرة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره طلائع الجيش، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة عامة، لاستعراض واعتماد التقرير السنوى للأمين العام عن الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2022، وأنشطة وبرامج الأمم المتحدة المنفذة فى كافة مناطق العالم وجهودها لحل الأزمات فى مناطق الصراعات المتأججة فى العالم.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة تصويت على مشروعى قرارين الأول يتعلق بتمديد بعثة المساعدة الأممية العاملة فى العراق، والثانى يتعلق بتمديد العمل بإجراءات الأمم المتحدة العقابية ضد جنوب السودان المنصوص عليها فى القرار الأممى رقم 2206، بما فى ذلك تمديد حظر توريد الأسلحة لجنوب السودان، وكذلك تمديد مهمة عمل لجنة الخبراء المعنيين بالعقوبات التابعين للأمم المتحدة، فيما يخص جنوب السودان.

نيويورك

يشهد مجلس الأمن الدولى، مساءً، جلسة مشاورات مغلقة حول المخاطر الإنسانية والأمنية التى يتعرض لها عمال الإغاثة والوكالات الأممية فى سوريا، وأوضاع اللاجئين على الأراضى السورية، وسيتحدث فى الجلسة المبعوث الأممى الخاص لسوريا جيير بترسون، ومدير الأنشطة والعمليات فى المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة آدم وسورنو، وإلى جانبهما ممثلون عن منظمات العمل الأهلى والمجتمع المدنى العاملون على الساحة السورية.

الرباط

تنطلق، بمقر وكالة بيت مال القدس الشريف فى العاصمة المغربية الرباط، أعمال اللقاء الأول لقادة المؤسسات الثقافية المقدسية، الذى تعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس ووزارة الثقافة الفلسطينية، ويتزامن مع تخليد الوكالة هذا العام ليوبيلها الفضى، تحت رعاية العاهل المغربى الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.

دبى

ينطلق، فى إمارة دبى بدولة الإمارات، سباق القفال الثانى والثلاثين للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، من جزيرة صير بونعير فى عمق مياه الخليج العربى نحو خط النهاية أمام فندق برج العرب، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، وينظمه نادى دبى الدولى للرياضات البحرية، بمشاركة 125 سفينة ستبحر لمسافة تصل إلى 53 ميلا بحريا.

سول

تستضيف كوريا الجنوبية اجتماعا رفيع المستوى للدول الملتزمة بمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل للمرة الأولى، وسط تصاعد التوتر بشأن اختبار الأسلحة فى كوريا الشمالية.