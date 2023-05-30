إزالة حالات تعد جديدة فى المحلة الكبرى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات له، إنه تمت إزالة التعديات على مساحة 3 قراريط و14 سهمًا بما يعادل 621 مترًا مربعًا، فى إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية.

وكشف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى عن أنه تمت إزالة 4 حالات تعدٍ تابعة لهندسة صرف شرق المحلة، على مساحة 265 مترًا مربعًا، تمثلت فى مستودع غاز، وميزان بسكول وغرفة وكشك جزارة لحوم، إلى جانب إزالة أعمدة خرسانية بدور ثانٍ علوى، على مساحة 356 مترًا مربعًا.

وشدد فكرى على ضرورة التنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع إعداد برنامج زمنى خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات بالأماكن المستهدفة.