جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات له، إنه تمت إزالة التعديات على مساحة 3 قراريط و14 سهمًا بما يعادل 621 مترًا مربعًا، فى إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية.
وكشف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى عن أنه تمت إزالة 4 حالات تعدٍ تابعة لهندسة صرف شرق المحلة، على مساحة 265 مترًا مربعًا، تمثلت فى مستودع غاز، وميزان بسكول وغرفة وكشك جزارة لحوم، إلى جانب إزالة أعمدة خرسانية بدور ثانٍ علوى، على مساحة 356 مترًا مربعًا.
وشدد فكرى على ضرورة التنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع إعداد برنامج زمنى خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات بالأماكن المستهدفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة حالات تعد جديدة فى المحلة الكبرى (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.