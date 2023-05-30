عاجل.. السيسى يشهد جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التعليم

جدة - نرمين السيد - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، جانبا من الاختبارات التى تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميا وفنيا وشخصيا.





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