وزير الرى: مصر تبنت سياسة مائية تعتمد الاستخدام الرشيد لمواردها (صور)

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور سويلم فى كلمته بالاحتفالية عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث المهم والذى يستهدف رفع الوعى بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبى إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المائية.



وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات المجلس العربى للمياه ومنظمة الفاو فى إعداد الدليل الإرشادى لاستخدامات المياه المالحة، والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرا لاهتمام الوزارة بملف استخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى.

وأوضح الوزير أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك فى ظل النمو السكانى المتزايد وتوسع التنمية الحضرية، وتضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه، وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والرى فى إدارة الموارد المائية، كما أضافت التغيرات المناخية مزيدا من التحديات التى تواجه مساعى توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائى على المستوى العالمى، الأمر الذى يجعل من الضرورى عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء.



وتبرز هذه التحديات على وجه خاص فى المناطق القاحلة والتى تعانى من الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التى تعانى من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، حيث تأتى مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنويا من 500 متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائى المتعارف عليه عالميا، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل إرتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الامطار داخل مصر، كما أن مصر هى دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهى لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التى تجرى داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسر.

وأشار إلى أن مصر بشكل تعتمد شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهى الموارد التى يذهب ما لا يقل عن 75% منها للإسهام فى استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصرى عبر الإنتاج الزراعى، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% من السكان.



ونوه بأنه لمواجهة هذه التحديات، تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد.

واستعرض الوزير الجهود الجارية التى تنفذها مصر باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة، والتحول لنظم الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى، وصيانة وتأهيل 50 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى 1470 منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومتر بمواد الحماية التقليدية، بالإضافة لحماية 69 كيلومتر أخرى بطرق صديقة البيئة، والتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها والعمل على التحول من استخدام المناسيب للتصرفات فى إدارة المياه، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون 147 لسنة 2021 ولائحته التتنفيذية، وزيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والتدريب وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه.



كما أشار الدكتور سويلم لنجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه فى قلب العمل المناخى، وذلك من خلال عدة أحداث هامة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائى، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق فى القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلا مع كل الشركاء فى إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكل الحضور للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده فى شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة.



كما أشار الدكتور سويلم لسعى مصر لتعزيز التعاون بين كل الدول الإفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).