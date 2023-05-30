سفير إيطاليا: تكليف بتعزيز التعاون مع مصر ودفع توطين العمالة

جدة - نرمين السيد - استقبلت وزيرة الهجرة سها الجندى، ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا لدى مصر، والوفد المرافق له، من أجل بحث تعزيز سبل التعاون فى الملفات المشتركة، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وشؤون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات.





وذلك استكمالا للقاء السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع وزير الداخلية الايطالى ماتيو بيانتيدوزى، والذى تم الاتفاق خلاله على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودراسة إنشاء مركز مصرى - إيطالى لتدريب العمالة من أجل التوظيف والتشغيل فى إيطاليا.

فى بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندى بالسفير الإيطالى وقالت إن هذا اللقاء مهم للغاية لأنه يستهدف فتح آفاق تعاون أعمق وأوسع بين البلدين، لافتة إلى الروابط التاريخية والعلاقات القوية التى تربط الشعبين المصرى والإيطالى، ووجود جالية مصرية كبيرة على الأراضى الإيطالية.

كما أعربت وزيرة الهجرة استعدادها لمناقشة كافة المجالات التى من شأنها تعزيز التعاون الثنائى، حيث قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى عمل وزارة الهجرة فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة، موضحة أنها فى هذا الإطار تدفع باتجاه تدشين المركز المصرى الإيطالى لتسهيل تدريب ودعم تنقل العمالة الماهرة وذوى الخبرات بين مصر وإيطاليا، وذلك على غرار المركز المصرى الألمانى للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج.

وتناولت الوزيرة فى حديثها زيارة مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى فى مارس الماضى، ولقائه معه وتفقده للمركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دعمًا للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الهجرة والتدريب من أجل التشغيل، وكذلك مقترح خارطة طريق لإنشاء مركز يمثل نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبى والدولة المصرية ليسهل رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوى الخبرات فى مختلف المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه، أعرب ميكيلى كوارونى السفير الإيطالى عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، وأشاد بالجالية المصرية فى إيطاليا وتحقيقها اندماجًا فى المجتمع، مؤكدا أنه عائد لتوه من إيطاليا بتوجيهات وتكليف رسمى بضرورة تعزيز التعاون مع مصر بشأن تواجد العمالة المصرية بشكل شرعى وقانونى فى إيطاليا ودعم التأهيل والتدريب لأعلى المستويات المهنية.

كما لفت كوارونى إلى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا فى إطار المدرسة الفندقية الإيطالية فى محافظة الفيوم والتى يتم بها تعليم وإعداد شباب للعمل فى المجال الفندقى، واقترح أن يتم العمل على التوسع فى هذا النموذج فى قطاعات أخرى، كما أشار أيضا إلى دورات الإعداد الفنى- المهنى التى تقدمها معاهد "دون بوسكو" فى القاهرة والإسكندرية.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على التنسيق من أجل تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لبحث إقامة المركز المصرى - الإيطالى لتسهيل تدريب ودعم تنقل العمالة الماهرة وذوى الخبرات بين مصر وإيطاليا وفقا لاحتياج سوق العمل الإيطالى، على أن يقدم هذا المركز كافة الخدمات والتدريبات التى يحتاج إليها الشباب، وتأتى آليته عن طريق إقامة مقر فعلى للمركز وموقع إلكترونى ينظم ذلك وغيرها من السبل التى يمكن الاتفاق عليها لتنظيم العمالة وانتقالها، ليستفيد الجميع من هذه النتائج المرجوة.