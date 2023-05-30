وزيرة البيئة: تذليل العقبات أمام الشركات العاملة فى إدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع شركة اسبيك أحد الشركات العاملة فى مجال إدارة وتشغيل ومعالجة المخلفات؛ لمناقشة آلية تذليل العقبات التى تواجه الشركة فى تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة بالفسطاط، وبحضور المهندس أحمد سعد استشارى فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية.





وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن فى هذا المجال، بدءا من إنطلاق تلك المشروعات وإنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع التدوير، وكذلك إصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات فى مصر، ولائحته التنفيذية، وإصدار مجلس الوزراء لقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش لكل كيلو وات، موضحة فرص القطاع الخاص للاستثمار فى منظومة المخلفات فى مجالات تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة، مشيرة إلى أنه تم إعداد عدد من الأدلة الإرشادية لآلية تنفيذ المشروعات فى هذا المجال.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى المشكلات التى تواجه الشركة فى هذا المجال، وأكدت على حرصها على العمل على تذليل العقبات التى تواجه كل الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات لتيسير استكمال وتنفيذ أعمالها، كما ناقشت مع الشركة أوجه التعاون وطرح القرارات اللازمة، ودراسة وتحديد أفضل سبل التعاون لتهيئة المناخ الداعم فى إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وفى ظل قانون المخلفات 202 لسنة 2020.

وقد أوضحت الآلية والإجراءات المتبعة فى توقيع العقود فى هذا المجال، والدور الذى تقوم به الجهات المعنية بالدولة فى هذا الشأن، كما طلبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة من الشركة تقديم دراسة فنية حول المقترحات المقدمة ومناقشتها بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ثم بعد ذلك يتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستعراض المقترح ومتطلبات التنفيذ.

والجدير بالذكر، أنه قد قامت لجنة مشتركة تابعة لوزارة التنمية المحلية بإجراء تقييمات للشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، وتم اختيار 33 شركة مؤهلة لذلك العمل. ومنها الشركة التى تم الاجتماع معها اليوم.

وفى نهاية الاجتماع، أبدت الشركة رغبتها فى تقديم عرض فنى لعمليات التدوير والمعالجة ببعض المحافظات وكذلك تم استعراض دور وزارة البيئة ممثلة فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى وضع النماذج الاسترشادية لكراسة الشروط والمواصفات والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية وهى الجهة المنوط بها أعمال الطرح والتعاقد.