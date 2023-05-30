الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل طلاب إحدى المدارس

جدة - نرمين السيد - استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس؛ للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.





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