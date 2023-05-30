الأسر الأولى بالرعاية فى عيون مصر.. صورة مشرفة للحماية الاجتماعية|فيديوجراف

جدة - نرمين السيد - نجحت وزارة التضامن الاجتماعى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فى تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية، لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية، سواء فيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة"، أو إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوجيه هذه المشروعات للمرأة المعيلة.





ويتناول الفيديوجراف التالى جهود التضامن لتوفير الحماية الاجتماعية:- وقدمت وزارة التضامن، قروضا ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة تتجاوز 3 مليارات و200 مليون جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع، 70% منها تتركز فى المناطق الريفية.

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