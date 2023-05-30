وزير القوى العاملة يكرم 37 من المتميزين

جدة - نرمين السيد - كرم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة 37 من المتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والأداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية على جهودهم فى إعداد وتنفيذ موازنة العام المالى 2021 – 2022.





جاء ذلك تقديرا لجهودهم فى تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة واستيفاؤها لجميع البيانات والبرامج، طبقا للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والتى نالت استحسان، وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها.

وقدم وزير القوى العاملة، الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من الجهود والعمل المخلص للمضى قدما نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، مؤكدا حرص الوزارة على إدمـاج منظور النوع الاجتماعى عند إعـداد وتنفيذ موازنة البرامـج والأداء 2022-2021 والتأكـد من تخصيـص الموارد المالية المتاحـة بطريقة عادلة وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجا، على النحو الذى يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة فى برامج التدريب المهنى، ومعلومات سوق العمل والتشغيل، وبرنامج رعاية القوى العاملة، وبرنامج السلامة والصحة المهنية، وبرنامج العلاقات الخارجية، وبرنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت قائمة المكرمين من ديوان عام الوزارة: نجوى إسماعيل عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى، ورنا صلاح الدين حلمى، وأحمد محمد زهران، ومحمد أمين عبدالعظيم باحثين بالإدارة العامة، ومن مديريات القوى العاملة بالمحافظات السيد أبو العنين محمد، وهانى عبدالعاطى، ومحسن ناشد، ونجيب سلامة، وهشام عبدالرازق، وصبرى يونس، ومحمد محمود عبدالله، ومحمد فرج عبدالعال، ونيفين عبدالمجيد، ومنى عبدالقاد ، وهناء إبراهيم أحمد، وسوزان وديع ثابت، ومحمد عبد الواحد عبداللطيف، وعادل على البلاسى، وإلهام بدرى عبد الله ، وميرفت عبد السيد خليل، وحنان عادل على، وولاء فضل أنور، وعادل سيد أحمد، وعبدالعال عبدالله هلال، وأمل محمد حامد، ومنى عثمان أحمد، وشيرين عبدالله السيد، وعبدالناصر عبدالعظيم جابر، وشريف شعبان شاكر، ومباركة خليفة أحمد، وأمل محمد أحمد، ومحمد عبد الحميد الشافعى، وصفاء عبدالعزيز عايش، وأحمد ربيع مسعد وهالة أحمد عبد المنعم.

بالإضافة إلى المكرمين من المركز القومى للسلامة وهم: مصطفى إسماعيل محمد ، وهاجر محمد صابر.

يذكر أن فريق العمل قام بإعداد مجلد ختامى عن موازنة البرامج والآداء للعام المالى 2021 -2022، مجمع لوزارة القوى العاملة وجهاتها التابعة،موضحين فيه البرامج والإعتمادات المنفذة لهذه البرامج وتحليل مؤشرات الآداء بها، كمـا يعد ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكـــومة، وفقا لأهداف التنميـة المستــدامـة ورؤيـــة "مصر2030"، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، لتساعد فى اتخاذ القرار المناسب ، ومـن ثـم فـإن موازنة البرامج والآداء للوزارة للعام المالى 2022-2021 اسـتهدفت ضمـان كفـاءة الإنفاق ومراقبة فاعلية الآداء وتحقيق أكبر اسـتفادة مـن الموارد المتاحة وبالتالى تحسـين مسـتوى الأداء للـوزارة، وتم تحديد المسـئوليات فى ضـوء الاختصاصات المقررة، كمـا رسـخت العمـل بروح الفريـق الواحد، وضمان التنفيـذ الفعلى للبرامـج على أرض الواقع، بما سـاهم فى تحقيق الأهداف المنشـودة التى ترتكز على الإنفاق على برامج محددة وفق مؤشـرات أداء دقيقة.

وفى سياق آخر كرم الوزير، مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء السابق حسن حمدان سلامة، تقديرا لتفانيه وإخلاصة فى فترة عمله بالمديرية، لا سيما أنه تولى المهمة فى فترة صعبة بمحافظة شمال سيناء وأدى دوره على أكمل وجه فى فترة الحرب على الإرهاب التى شهدتها المحافظة وفقد نجله شهيدا بتلك الفترة.

حضر فعاليات التكريم: منال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ونجوى إسماعيل مدير عام التخطيط الاستراتيجى والسياسات، وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، وهند محمد صفاء الدين مديرعام الإدراة العامة للأزمات والحد من المخاطر.