السكة الحديد: خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا بامتداد قطارين

جدة - نرمين السيد - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وتلبية لرغبة جمهور ركاب بيلا وشربين والقرى المجاورة.

واعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 يتم إمتداد قطار 809 سياحى (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) شبرا الخيمة - بيلا إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساء ويصل شربين الساعة 11:20 مساءاً بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 810 سياحى (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحا ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحا بنفس تركيبه الحالى.

كما تقرر اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 اختصار قطار 501 ركاب طنطا - شربين بمحطة بيلا بدلا من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساء ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساء بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحا ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً بنفس تركيبه الحالى.

ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات [458 – 508 – 803] طبقا للجداول المرفقة.