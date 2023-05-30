دوت الخليج يعزى الزميل أحمد سامى فى وفاة والدته

جدة - نرمين السيد - يتقدم الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع "دوت الخليج"، ومديرو التحرير إلهامى سمير، وشحاتة سلامة، ومصطفى أمير، بخالص العزاء إلى الزميل أحمد سامى، فى وفاة والدته، التى وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة.





كما تتقدم أسرة تحرير "دوت الخليج" من الصحفيين وجميع العاملين، بخالص العزاء إلى الزميل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة برحمته ومغفرته. ومن المقرر أن يقام العزاء بجوار المسجد البحرى بقرية طنبدى فى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

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