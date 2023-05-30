عاجل.. الحكومة تنفى هدم مقابر أثرية: لا يمكن المساس بها (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددةً على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هى، ولا يمكن المساس بها، فهى تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذى يجرم أى عمل يتلف أو يهدم أثراً، مُؤكدةً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

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