القباج: مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة 10 يونيو

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالى 1444هـ - 2023م، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المنورة، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات "الجيزة- المنوفية- الإسماعيلية".





وأضافت القباج، أنه عقب ذلك سيتوالى سفر باقى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 21 يونيو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضى المقدسة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أى عقبات لكى يؤدى حجاج الجمعيات الأهلية المناسك فى سهولة ويسر.

وأشارت إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالى، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران.

وتابع: كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعى فى المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك فى المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، وقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الإجتماعى.

وأضاف عبد الموجود، أنه تم عقد ندوات وبرامج برامج تدريبية للحجاج فى مختلف محافظات الجمهورية للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن، وهو الأمر الذى لقى ترحيبا كبيرا من الحجاج.