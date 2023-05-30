جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" الدور الأول للعام الدراسى 2023 بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.





وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد 123812 طالب وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 108296 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.5٪. نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية وأجرى "محافظ الدقهلية" اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الأوائل من أبناء المحافظة هنأهم على نجاحهم وتفوقهم وتمنى لهم مستقبلا باهرا ومزيد من التفوق والتميز فى مراحلهم التعليمية القادمة. وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية من هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية.. برقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.