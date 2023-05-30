رئيس الوزراء: مهتمون بالنهوض المستمر بخدمات الكهرباء

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذى توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة، بهدف النهوض المستمر بالخدمات التى يقدمها هذا القطاع الحيوى، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد شاكر الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمُختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وكذا إنشاء المحطات والمُحولات، والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء، لافتاً إلى أن ذلك التطوير ساهم بشكل كبير فى تقليل حدة الانقطاعات لاسيما فى فصل الصيف، مع معالجة الأعطال بشكل سريع وفاعل.
كما تناول الوزير أبرز الخطوات التى تتم بملف جذب الاستثمارات فى مجال الطاقة، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى المشروعات، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، حيث أشار إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجارية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، اتساقاً مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية.
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