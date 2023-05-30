خالد عبدالغفار: توجيهات رئاسية لتذليل التحديات أمام القطاع الصحى الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بصفته رئيسا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، التضامن الكامل لتذليل التحديات والعقبات التى قد تواجه القطاع الصحى الفلسطينى، وتوفير الدعم الصحى اللازم، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم الثلاثاء، بين وزير الصحة والسكان، ونظيرته الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة، للإعلان عن تفاصيل بروتوكولات التعاون التى من المقرر توقيعها خلال الفترات المقبلة، مع وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك لدعم الكوادر الطبية.

أكد الوزيران، حرصهما المتبادل على التعاون وتقديم الدعم بما يساهم فى استدامة النظم الصحية بالبلدين، وفقا للمقاييس العالمية المتطورة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزيرين أعلنا خلال المؤتمر، تدريب الكوادر الفلسطينية داخل المنشآت الطبية للصحة المصرية، حيث تم الإتفاق على تدريب 20 طبيبا سنويا من التخصصات الطبية الفرعية الدقيقة ، وفقا لاحتياجات القطاع الصحى الفلسطينى.

وأوضح أنه تم الإعلان عن التعاون فى توفير الأمصال واللقاحات المضادة للدغات العقارب والأفاعى، للشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات الدوائية محلية الصنع، كما أعلنا بحث التعاون فى تقديم الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية المستحدثة، بما يعمل على تقديم خدمة صحية متطورة ومميزة للشعب الفلسطينى الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الوزيران أكدا على أهمية استمرار تفعيل بروتوكولات التعاون بين الطرفين بكافة مجالات الرعاية الصحية، بما يساهم فى رفع المناعة المجتمعية للشعبيين "المصرى، الفلسطينى"، وذلك من خلال تفعيل مجموعات عمل تضم الجانبين، للتنسيق المشترك بين البلدين.

ومن جانبها وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر إلى الدولة المصرية، نظرا لحرصها على تقديم الدعم الكامل إلى الدولة الفلسطينية بجميع المجالات، وعلى رأسها المجال الصحى، وذلك بتقديم ألف جرعة من لقاح سينوفاك العام الماضى، مشيدة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن مصر تمتلك نظاما صحيا قويا ومتطورا قادرا على مواجهة الجوائح والأوبئة، فضلا عن أن مصر تمتلك كوادر بشرية ذات مهارة فائقة.