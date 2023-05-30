مدبولى يتابع مع وزير الرى إجراءات حماية وتطوير نهر النيل

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.





وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والرى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، موضحا فى هذا الصدد، ما يتم من جهود فى إطار تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى المغطى، وكذا أعمال الصيانة والتطهير وإزالة الحشائش بعدد من المجارى المائية.

كما تابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات عليه.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية المعنية بملف المياه واستخداماتها، بما يسهم فى إدارة هذا الملف الحيوى بطريقة تحقق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على مقدرات الأجيال القادمة، وكذا رفع الوعى للتعامل مع التحديات التى تواجه هذا القطاع، لافتا فى هذا الصدد إلى المشاركة فى الاحتفالية باليوم العالمى والعربى للمياه، والتى تم التأكيد خلالها تبنى مصر لسياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.

كما تناول الوزير الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد اسبوع القاهرة السادس للمياه، والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة"، خلال الفترة من 29 اكتوبر الى 2 نوفمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، موضحا أنه من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات التى تستهدف دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور هانى سويلم، خلال اللقاء، ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق فى مصر، وذلك فى إطار إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، تسهم فى تحسين عمليات إدارة الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وأشار فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة، والتى من بينها تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل"، الذى ساهم فى توفير الحماية للمناطق المنخفضة على السواحل الشمالية، وكذا وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بها.