وزير الخارجية يجرى مباحثات مع نظيره المجرى فى بودابست (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى استهل المباحثات بالتأكيد على العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمجر استنادًا للاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرا إلى التطابق الكبير فى وجهات النظر والتفاهم القائم بين البلدين حول الكثير من الموضوعات، منوها بأن الإرادة السياسية القوية لدى قيادتى البلدين لتعزيز العلاقات، وهى ما تجلت مؤخرا فى استقبال رئيس الجمهورية لرئيس وزراء المجر بالقاهرة فى فبراير ومارس 2023، وما مثلته الزيارة من قوة دافعة للعلاقات الثنائية والتنسيق حول مختلف القضايا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات تناولت سبل العمل المشترك لمواجهة التحدي الخاص بالمناخ الاقتصادى العالمى وتأثيره على البلدين، لاسيما من خلال تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وتبادل الخبرات. كما ثمن وزير الخارجية التطور الملموس فى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خلال السنوات الماضية، مشيرا بصفة خاصة إلى قرب الانتهاء من تنفيذ عقد توريد عربات قطارات السكك الحديدة إلى مصر، وهو ما سينعكس على تنمية قطاع النقل فى مصر، بالإضافة إلى مردوده الاقتصادى على الاقتصاد المجرى.

كما تناولت المباحثات أهمية العمل فى إطار اتفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوكالة المجرية للترويج للصادرات، إذ نوه الوزير شكرى فى هذا الصدد إلى الفرص المتاحة أمام الشركات المجرية لإقامة صروح إنتاجية تتمتع بنفاذ السلع إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة على ضوء كون مصر طرفاً في اتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة دول الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأعرب وزير خارجية المجر عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر فى المجال الثقافى، مشيرا إلى ما توفره المجر من 200 منحه تعليمية جامعية، والتى تسهم فى تنمية القدرات المصرية وتعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى أكد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تم مناقشة الوضع فى ليبيا والنزاع القائم فى السودان وتأثيراته الإقليمية والدولية الخطيرة، فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

وحرص الوزير شكرى على تناول الجهود والأعباء الكبيرة التى تتحملها مصر جراء استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين، موضحا أن مصر تتعامل مع هذا الوضع من منظور إنسانى يحول دون دفع هؤلاء إلى مخاطر عبور المتوسط للنفاذ إلى أوروبا، فضلا عن دمجهم بالمجتمع مع توفير الدعم والخدمات وفرص العمل على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وهو ما يستلزم توفير المزيد من الدعم من جانب الاتحاد الأوروبى إلى مصر فى ظل الأعباء التى تتحملها.

وأعرب وزير الخارجية والتجارة المجرى عن التشرف بزيارة وزير الخارجية والتى تتزامن مع الاحتفال بمرور 95 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمجر.

كما ثمن الوزير المجرى عاليا موقف مصر فى التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، لاسيما مع احتدام الأزمة الحالية التى يشهدها السودان، داعيا الاتحاد الأوروبى إلى زيادة دعم مصر للتعامل مع تبعات تلك الأزمة.

كما تناول الوزير المجرى التعاون المطرد بين مصر والمجر فى العديد من المجالات.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين وقعا فى ختام المباحثات على مذكرة تفاهم بين الحجر الزراعى المصرى والمكتب الوطنى لسلامة سلاسل الغذاء المجرى حول التعاون فى مجال الحجر الزراعى والصحة النباتية.

كما اتفقا على أهمية استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة والتشاور حول دفع العلاقات الثنائية قدما.