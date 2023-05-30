حياة كريمة.. وزير القوى العاملة يُسلم تعويضات جديدة لأسر عمالة غير منتظمة

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتى القاهرة وقنا بإجمالى مبلغ مليون جنيه يستفيد منها 23 فردا من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى، أو الكلى، أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيا وصحيا، وبلغ إجمالى التعويضات 10 ملايين و470 ألفا و670 جنيها إستفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة خلال العام المنقضى 2022 فقط.

وقالت الوزارة فى بيان أن تلك التعويضات تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: "القاهرة، وقنا"، وهم: حسن عبد الرحيم محمد على،ومنصور حسيب حسانين حسين، وأحمد على فهمى عبداللطيف، وميخائيل وحيد زاهر جرجس،و تقى ليثى محمد ابو الحمد، وأوضح البيان أن إجمالى التعويضات اليوم، لأسر العمال المتوفين بلغت مليون جنيه.

وقدم وزير القوى العاملة العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأشار توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات..

حضر فعاليات التسليم من "الوزارة": منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم،ونشوى الشبكى مدير عام الإدارة العامة لحسابات وإستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الادارة العامة لبيانات العمالة والمنشآتـ، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحى مسئول التأمين بالشركة.