حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 25

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 33 20

المنصورة 33 22

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 33 22

دمياط 29 20

بورسعيد 29 20

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 36 23

نخل 34 14

كاترين 28 12

الطور 36 22

طابا 33 21

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 32 21

العلمين الجديدة 32 21

مطروح 29 21

السلوم 33 20

سيوة 39 25

رأس غارب 35 23

الغردقة 35 26

سفاجا 35 26

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 26

حلايب 31 28

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 35 25

الفيوم 35 25

بنى سويف 36 25

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 39 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 37 29

المدينة المنورة 39 25

الرياض 39 27

المنامة 37 30

أبوظبى 39 30

الدوحة 41 32

الكويت 41 32

دمشق 29 14

بيروت 25 20

عمان 27 16

القدس 27 17

غزة 26 19

بغداد 37 26

مسقط 37 32

صنعاء 24 13

الخرطوم 41 29

طرابلس 24 19

تونس 23 17

الجزائر 21 14

الرباط 25 14

نواكشوط 34 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 23 14

إسطنبول 25 16

إسلام آباد 23 18

نيودلهى 33 23

جاكرتا 33 25

بكين 26 16

كوالالمبور 35 25

طوكيو 21 15

أثينا 24 17

روما 24 15

باريس 27 14

مدريد 24 14

برلين 25 11

لندن 20 10

مونتريال 30 19

موسكو 20 10

نيويورك 23 14

واشنطن 25 14

أديس أبابا 21 13