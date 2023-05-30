تسليم 118 مشروع تمكين اقتصادى ببنى سويف ضمن مبادرة «600 ألف باب رزق»

جدة - نرمين السيد - يستكمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم ممثلا فى مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الأورمان فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق بمحافظة بنى سويف، وذلك لتسليم 100 مشروع تمكين اقتصادى و18 كشك للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وسط أجواء احتفالية حضرها ممثلى التحالف الوطنى ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الاورمان بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتماشيا مع بروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادى للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من خلال تنفيذ 2000 مشروع تنموى لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للوضع الاقتصادى وتوفير "حياة كريمة" لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج. و تم تسليم المشروعات والأكشاك للحالات المستحقة للدعم والتى تم تحديدها من خلال فرق البحث الميدانى لمؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الأورمان كاملة التراخيص والأوراق فضلا عن تقديم الدعم المالى لهم لتمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة. الجدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أطلق المرحلة الأولى من مبادرة "600 ألف باب رزق" من محافظة الفيوم الثلاثاء الماضى والتى تعد أولى خطوات مؤسسات وأعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للتمكين الاقتصادى لدعم الفئات الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية.

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