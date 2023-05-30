بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية.. «حياة كريمة» تنهى البرنامج التدريبى للطلاب

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة انتهاء البرنامج التدريبى الأول لطلاب الجامعات والذى تم إطلاق الجزء الأول منه فى الفترة من 20 مايو حتى نهاية مايو الجارى، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعى وأهميته، بالإضافة إلى إثراء المتدربين بمهارات القيادة والمهارات الشخصية، كذلك التعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.





يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التعليم العالى وأكاديمية البحث العلمى، بهدف تدريب الطلاب على المهارات الحياتية، من خلال ورش عمل ومسابقات ومناقشات وأنشطة ثقافية لطلاب جامعات (الإسكندرية ومصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة البريطانية وجامعة بنها وجامعة المستقبل)، وذلك لمساعدتهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم، والوصول إلى أهدافهم وإتخاد القرارات المهنية بشكل سريع وناجح فى الوقت نفسه. واستعرضت المحاضرات شرح المهارات القيادية من حيث أهميتها وأنواعها وكيفية تعزيزه. كما أتاح البرنامج التدريبى الفرصة للطلاب لعمل أنشطة عملية للتدريب على العمل الجماعى عن طريق عمل مشروعات تفيد مبادرة حياة كريمة، على أن يتم تجهيز زيارات ميدانية للطلاب فى شهر يونيو المقبل. وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شبابية رائدة فى العمل التنموى والمجتمعى تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير التدريب العملى للطلاب والخريجين لمساعدتهم فى معرفة متطلبات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.

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