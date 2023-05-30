وزير الأوقاف: مكانة القدس ومنزلتها راسخة فى قلب وعقل ووجدان كل مسلم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال فى قلب وعقل ووجدان كل مسلم، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ 32 لقمَّة مجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية فى مطالبته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".





جاء ذلك، خلال استقبال محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى، حاتم محمد البكرى، بديوان عام وزارة الأوقاف؛ لبحث التعاون المشترك بحضور أحمد فرحات من الجانب الفلسطينى والدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة من الجانب المصرى.

وأشار إلى أن الأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم"، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط فى أحقية الأمة الإسلامية فى أقصاها أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى.

وتم الاتفاق على التعاون فيما يتصل بالبرامج التدريبية للأئمة والواعظات، من خلال الإعداد لدورة لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وبشأن المؤتمر الدولى الرابع الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الفضاء الإلكترونى والوسائل العصرية للخطاب الدينى.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، سلَّم وزير الأوقاف الشيخ حاتم محمد البكرى، دعوة رسمية لحضور المؤتمر الذى سيعقد سبتمبر القادم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن محاور المؤتمر تتضمن الفضاء الإلكترونى ضرورة العصر، والوسائل غير التقليدية وأثرها فى تناول الخطاب الدينى، والفتوى الإلكترونية، والتحفيظ والتدريس عن بعد، والاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكترونى، وتصحيح المسار، والاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية فى المجال الدعوى، وتصحيح المسار.

وأهدى جمعة، الشيخ حاتم محمد البكرى وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومن أهمها كتاب "القدس والمواثيق الدولية"، وكتاب "حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية"، وكتاب "العملات الافتراضية المشفرة"، وكتاب "الاجتهاد ضرورة العصر"، وكتاب "التسامح منهج حياة".

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى، إشادة كبيرة بالتاريخ العريق لوزارة الأوقاف المصرية، خلال إطلاعه على مسيرتها التاريخية.

كما أشاد وزير الأوقاف الفلسطينى بالدورات التى جمعت بين أئمة مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية وما كان لها من أثر إيجابى كبير، موجهًا الشكر للدولة المصرية والرئيس السيسى على جهوده فى دعم الشعب الفلسطينى وقضاياه.