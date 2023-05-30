البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيس وزراء فلسطين (صور)

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس الوزراء الفلسطينى عن سعادته بزيارته الحالية لمصر، التى تأتى فى إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا: "نصلى أن يعم السلام فى فلسطين والعالم أجمع" مؤكدا "نبحث عن الحرية وعزة النفس فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان".

وقال موجهًا كلامه لقداسة البابا: "نقدر موقف قداستكم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الدفاع عن حق فلسطين، أنتم ورجال الدين سيوف الحق وأتينا اليوم لنشكركم على موقفكم الكريم وصلواتكم المرفوعة إلى الله من أجلنا".

ومن جانبه رحب قداسة البابا برئيس الوزراء الفلسطينى والوفد المرافق له، مؤكدًا على أن القضية الأولى لدينا فى مصر هى قضية فلسطين، ودولة فلسطين لها مكانة خاصة فى قلوب كافة المصريين ونصلى دومًا من أجلكم ومن أجل المحن التى تتعرضون لها.

واستفسر قداسة البابا من ضيفه عن الحياة اليومية فى الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث المدارس والجامعات والأشغال، وعن الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة المحتلة. وأجابه وزير الخارجية الفلسطينى بأنه توجد صعوبات فى هذه الأمور وكذلك فى التنقل والخروج والتعايش، وذلك بسبب الحواجز التى يفتحها الإسرائيليون دون قواعد منتظمة، وإنما حسبما يريدون.

وأشاد البابا تواضروس بمجهودات الرئيس السيسى، وحرصه على تحقيق المساواة والعدالة بين كافة أطياف الشعب المصرى، وأن فخامة الرئيس يبنى دولة جديدة ويساهم معه فى ذلك كافة الشعب المصرى، فمصر دعامة قوية تسند دول الجوار.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطينى على تقديرهم الشديد للرئيس السيسى، وإنجازاته فكلما كانت مصر بخير تكون فلسطين بخير.

وفى ختام الزيارة قدم رئيس الوزراء الفلسطينى، الدعوة لقداسة البابا لزيارة فلسطين وتشجيع الشعب المصرى على زيارة الأراضى المقدسة.

رافق رئيس وزراء فلسطين خلال الزيارة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء أمجد غانم ووزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى كيلة، والدكتور رياض المالكى وزير الخارجية.

كما حضر اللقاء سفير فلسطين بالقاهرة السفير دياب اللوح، والسفير إيهاب سليمان سفير مصر فى فلسطين.