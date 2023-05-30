رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - كما استعراض رئيس مجلس الوزراء، حركة البضائع وسير إجراءات الاستيراد فى المنطقة الحرة بالمحافظة، كما اطّلع على سير إجراءات العملية الاستيرادية، وخروج البضائع، وذلك خلال الاجتماع بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتورى، ورئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق.

وقال عادل الغضبان، إن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تشهد نشاطًا ملحوظًا يتمثل فى إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع فى مصانع قائمة.

وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية تفقد عددا من هذه المشروعات التى تتسق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز ودعم الصناعة المحلية.

وتابع أنه من بين هذه المشروعات المهمة مصنع إنتاج الغازات الذى قارب إنشاؤه على الانتهاء؛ استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريبا ضمن عدد من المنشآت الصناعية الجديدة بمحافظة بورسعيد.

وأوضح أن مصنع إنتاج الغازات يُقام على مساحة ألف متر مربع، وأنه من المخطط أن يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن الفترة المقبلة من المقرر أن تشهد افتتاح المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز للإطارات، إذ تتضمن أعمال التوسعات إضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار بحلول نهاية العام الجارى.

وقال إن المصنع يعد أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، ويصدّر للعديد من الدول فى الشرق الأوسط وأوروبا.

وكشف المحافظ أيضًا عن الانتهاء من أعمال إنشاء المصنع الثالث لشركة "داك" لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، الذى يعد المصنع الثانى لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد.

وأكد "الغضبان" أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذى يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعى، مؤكدا أن المحافظة حققت تطورًا غير مسبوق فى مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبنائها.