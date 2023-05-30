فوز الدكتور على الدين هلال بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 مايو 2023 06:30 مساءً - اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، اسم الفائز بجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية، وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 69، حيث أعلنت فوز الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق بالجائزة.

وتم عقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك من من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، حيث تنافس على الجائزة هذا العام، كل من الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، الدكتور محمد صابر عرب وزيرة الثقافة الأسبق.

على الدين هلال

وعلى الدين هلال، علي الدين هلال هو كاتب مصري حصل علي بكالوريوس كلية الاقتصاد (قسم العلوم السياسية- جامعة القاهرة) عام 1964، وزير الشباب من عام 1999 إلى 2004، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من عام 1994 إلى 1999، أمين المجلس الأعلى للجامعات من عام 1992 إلي 1994، له عشرات الكتب والبحوث المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، وشارك فى العديد من المؤتمرات العلمية والسياسية. تولى "هلال" خلال مسيرته المهنية، عددا من المناصب منها: مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2011، مقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في مجال العلوم السياسية، والمجلس الأعلى للجامعات من عام 2009 إلي 2011، وزير الشباب من عام 1999 إلي 2004، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من عام 1994 إلي 1999، أمين المجلس الأعلى للجامعات من عام 1992 إلي 1994.

نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عن كتاب «السياسة والحكم في مصر» عام 1979. كما دُعي في الأمسية التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في إطار صالون ابن رشد للحوار مع أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني.

جائزة النيل

وهي أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة من الجوائز 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، وقد منحت لأول مرة عام 1999. وكانت تسمى سابقًا جائزة مبارك حتى صدر قرار بتغيير مسمى الجائزة إلى جائزة النيل، وصدر في الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر في 26 أبريل 2011.