بصورة فنانك المفضل.. بائع يحول البطيخ إلى لوحة فنية فى بورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - ويقول تامر بائع البطيخ إنه يعمل فى تجارة البطيخ من صغره، لكنه تعلم فن النحت منذ ست سنوات فيط، واستغل ذلك فى بيع البطيخ، من خلال رسم الصور الشخصية وصور الفنانيين والمشاهير على البطيخ.



واشتهر تامر فى الآونة الأخيرة بعد أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صور بطيخ المشاهير، والتى من بينها الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم وصورة أخرى ترمز إلى لوحة الموناليزا الشهيرة.

وأضاف تامر: "البطيخ أنواع وأنا بنتقى أفضل الأنواع، فهناك بطيخ أحمر مرمل وفى أصفر وفى بطيخ أزرق خاص بالرجيم لان كمية السكريات فية بتكون قليلة وكل زبون حسب طلبه".