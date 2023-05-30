وحدة السكان بالأقصر: تدريب 397 شابا وفتاة ضمن مبادرة «أملك فى عملك»

جدة - نرمين السيد - قالت رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر رجاء شوقى، إنه تم تدريب 164 شابا وفتاة من قرى ومركز مدينة إسنا، و233 شابا وفتاة من قرى مركز ومدينة أرمنت، وذلك ضمن مبادرة "أملك فى عملك"، والتى تستهدف 3000 شاب وفتاة على مهارات الريادية والشمول المالى.





وأوضحت رئيس وحدة السكان بالمحافظة - فى بيان، اليوم الثلاثاء - أن المبادرة تهدف إلى تدريب الشباب من أجل خلق فرص عمل وأفكار لمشروعات ريادية فى جميع قرى ومراكز محافظة الأقصر بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ومبادرة "رواد النيل" من البنك المركزى ومؤسسة "المنارة" وطالضحى" وحاضنة الأعمال بالأقصر، وتحت رعاية بنك مصر.

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