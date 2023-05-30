دون هجمات خطرة من كلا الفريقين.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 مايو 2023 09:30 مساءً - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش، فى المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

لم يشهد الشوط أحداث مؤثرة أو هجمات خطرة من كلا الفريقين، وانحصرت الكرة فى وسط الملعب، مع سيطرة نسبية للفارس الأبيض.

ويضم تشكيل الزمالك كل من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومصطفى الزناري محمد أشرف "روقا" وأحمد بلحاج محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

ويضم تشكيل طلائع الجيش كلا من.. حراسة المرمى: محمد شعبان، الدفاع: محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – خالد سطوحي، الوسط: أحمد متعب – محمد شحاتة- فريد شوقي – مصطفى الخواجة - أحمد عبد الرحمن، الهجوم: بول جوليوس - محمود وادي.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 47 نقطة، حصدها من 28 مباراة، حقق الفوز فى 13 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 27، وفى المقابل يدخل طلائع الجيش محتلا المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة، حصدها من 28 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 12، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 39.