لإنشاء ممشى المتحف المصرى الكبير.. غلق كلى لفتحة دوران ميدان الرماية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير "أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم" المقرر انشاؤه والذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرمات" والمتحف المصرى الكبير.





وأوضحت المحافظة أن الأعمال، تستلزم إجراء غلق كلى لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية (بداية طريق الفيوم) وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من 150 متر، ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب فى العودة مرة أخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام، وذلك لمدة شهرين بدء من الساعة 12 صباحا يوم الأربعاء الموافق 31 / 5 / 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 30 / 7 / 2023. وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أى معوقات. ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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