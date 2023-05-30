مطار العلمين الدولى يستقبل أولى رحلات شركة SCAT من كازاخستان

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار العلمين الدولى أولى رحلات شركة SCAT الكازخستانية، التى بدأت رحلاتها للمطار أمس بوصول 166 سائحا على متن الطائرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل مطار العلمين الدولى أولى رحلات شركة SCAT الكازخستانية، التى بدأت رحلاتها للمطار أمس بوصول 166 سائحا على متن الطائرة. واستقبل فريق العمل بالمطار الركاب بالهدايا والورود وتمنوا لهم قضاء إجازة لا تنسى بالعلمين وتكرار الزيارة.

يذكر أنه تم تشغيل الطائرة بواقع رحلتين أسبوعيا حتى نهاية الموسم الصيفى.

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