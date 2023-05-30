عقد جولة مشاورات مصرية-إسبانية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - عقد السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية وأنجيلس مورينو باو، وزيرة الدولة الإسبانية للشئون الخارجية والعالمية، اليوم 30 مايو الجارى بالقاهرة، جولة مشاورات مصرية إسبانية.





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