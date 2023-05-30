جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس مساء اليوم اجتماعها برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، وذلك فى ختام اجتماعات اللجان المجمعية التى بدأت مساء أمس الأول.





وناقشت اللجنة، التى تتكون من مقررى اللجان المجمعية الرئيسية، التقارير الصادرة عن هذه اللجان. ومن المقرر أن تعقد لجنة السكرتارية اجتماعها صباح غدٍ الأربعاء للتحضير للجلسة العامة للمجمع المقدس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.