مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور، بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين وبالفعل تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية، مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء إجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 21 رحلة شهريا، مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران، وخطوط جديدة وخدمة أكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدنى فى اجتذاب وجهات جديدة وتنشيط الحركة الجوية والموسم السياحى.

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