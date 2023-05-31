تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال الممشى السياحى بـ المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - عيَّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ تزامناً مع تنفيذ أعمال الإنشائية الخاصة بـ الممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية بطريق الفيوم.





ويربط الممشى السياحى بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير؛ ما يستلزم الغلق الكلى لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية "بداية طريق الفيوم". وتم استحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من "150 متر" ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب فى العودة مرة أخرى لطريق الفيوم إتجاه مدينة ضابط الرماية ومدينة حدائق الأهرام . ومن المقرر أين يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة شهرين بدءًا من اليوم الأربعاء، الساعة 12 صباحا، وحتى يوم الأحد 30/7/2023. وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ تزامناً مع تنفيذ أعمال الإنشائية الخاصة بـ الممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية بطريق الفيوم. ويربط الممشى السياحى بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير؛ ما يستلزم الغلق الكلى لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية "بداية طريق الفيوم". وتم استحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من "150 متر" ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب فى العودة مرة أخرى لطريق الفيوم إتجاه مدينة ضابط الرماية ومدينة حدائق الأهرام . ومن المقرر أين يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة شهرين بدءًا من اليوم الأربعاء، الساعة 12 صباحا، وحتى يوم الأحد 30/7/2023. وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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