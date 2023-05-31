موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

جدة - نرمين السيد - موعد صرف معاشات يونيو 2023 ومن جانبها، وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتيسير جميع الإجراءات خلال صرف معاشات يونيو 2023؛ تسهيلا على المواطنين، كما شددت على أهمية تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك. وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد استكمل لقاءاته مع مسؤولين عراقين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى المنعقد خلال هذه الأيام بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وذكر بيان عن الوزارة، أن الوزير حسن شحاتة التقى مع نظيره العراقى أحمد الأسدى، وزير العمل فى العراق؛ لوضع "حل جذرى" لمستحقات مصريين كانوا يعملوا فى دولة العراق، وهو ما يسمى بملف "المعاشات التقاعدية" التى يستحقها العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش أو ورثتهم، بعد تأدية عملهم فى القطاعين العام والخاص العراقى. موعد صرف معاشات يونيو 2023 وجاء فى البيان أيضا أن اللقاءات التى استمرت على مدار اليومين، وحضرها بجانب وفد وزارة العمل العراقية، ممثلون عن هيئة الضمان الإجتماعى، ومدير مصرف الرافدين بالقاهرة،جرى خلالها توقيع إتفاق مكتوب بشأن تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية، الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة، وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم.

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