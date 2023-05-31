طقس الأربعاء.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة (تفاصيل)

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.
ولفتت إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية، فضلا عن وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 36 25
بنهـا 35 24
دمنهور 34 23
وادي النطرون 35 25
كفر الشيخ 33 20
المنصورة 33 22
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 33 22
دمياط 29 20
بورسعيد 29 20
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 24
العريش 30 21
رفح 29 20
رأس سدر 36 23
نخل 34 14
كاترين 28 12
الطور 36 22
طابا 33 21
شرم الشيخ 35 26
الإسكندرية 32 21
العلمين الجديدة 32 21
مطروح 29 21
السلوم 33 20
سيوة 39 25
رأس غارب 35 23
الغردقة 35 26
سفاجا 35 26
مرسى علم 36 26
شلاتين 36 26
حلايب 31 28
أبو رماد 34 24
رأس حدربة 35 25
الفيوم 35 25
بني سويف 36 25
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 39 26
الأقصر 40 26
أسوان 40 27
الوادي الجديد 40 25
أبوسمبل 39 25
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