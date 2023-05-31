طقس الأربعاء.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة (تفاصيل)

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية، فضلا عن وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.