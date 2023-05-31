نشاط الرئيس السيسى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وبعنوان الرئيس: تطوير العنصر البشرى والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين ، ذكرت صحيفة الأهرام ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا وشخصيا، للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بعد اجتيازهم فترة تدريب شاملة ومتكاملة، وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفنى والشخصى التى تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسئولياتهم بكفاءة، فى إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإدارى بالتركيز على تطوير العنصر البشرى والاهتمام بالإنسان، والعمل على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال حضور الرئيس السيسى، أمس، جانبا من الاختبارات التى تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم، والتى تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة التربية والتعليم.

وقد تابع الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، جميع البيانات الخاصة بالمتقدمين، وما حققوه مـن نتـائـج فى أثناء تـأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفـة حـتـى وصولهم إلى مرحلة الاختبار النهائى.

كما ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس التقى، خلال زيارته للكلية الحربية أمس، عددا من كبار مربى الخيول العربية المصرية، وعددا من طلبة دورة الفروسية رقم «1» بالأكاديمية العسكرية، حيث أكد أهمية تنمية رياضة الفروسية التى تصقل العديد من الصفات الطيبة، بما ينعكس إيجابا على شخصية النشء وحياتهم العملية مستقبلا.

وفى تناولها للشأن المحلى ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد الاهتمام الذى توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة، بهدف النهوض المستمر بالخدمات التى يقدمها هذا القطاع الحيوى، كونه يمس حياة المواطنين، ويرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة جهود العمل فى عدة ملفات.

وأضافت أنه خلال الاجتماع، عرض شاكر الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وإنشاء المحطات والمحولات، والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء، لافتا إلى أن ذلك التطوير ساهم بشكل كبير فى تقليل حدة الانقطاعات لاسيما فى فصل الصيف، مع معالجة الأعطال بشكل سريع وفاعل.

كما ذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس مجلس الوزراء التقى أمس؛ بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى الذى استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، موضحا فى هذا الصدد، ما يتم من جهود فى إطار تنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى المغطى، وكذا أعمال الصيانة والتطهير وإزالة الحشائش بعدد من المجارى المائية.

كما تابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات عليه.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية المعنية بملف المياه واستخداماتها، بما يسهم فى إدارة هذا الملف الحيوى بطريقة تحقق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على مقدرات الأجيال القادمة، وكذا رفع الوعى للتعامل مع التحديات التى تواجه هذا القطاع، لافتا فى هذا الصدد إلى المشاركة فى الاحتفالية باليوم العالمى والعربى للمياه، والتى تم خلالها تأكيد تبنى مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.

كما تناول الوزير الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمزمع عقده تحت عنوان «العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة»، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، تحت رعاية الرئيس، موضحا أنه من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات التى تستهدف دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى.

وتحت عنوان 10 يونيو.. مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، ذكرت صحيفة الأخبار ، أن الــدكــتــورة نيفنى الـقـبـاج وزيـــرة التضامن الاجتماعى أعلنت مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المــنــورة، حيث ستكون الـبـدايـة مـع حجاج محافظات الجيزة والمنوفية والإسماعيلية.

وأضافت الوزيرة أنه عقب ذلك سيتوالى سفر باقى أفـواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 21 يونيو، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضى المقدسة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

وفى الشأن التعليمى، ذكرت صحيفة الجمهورية أن مـاراثـون امتحانات الثانوية الأزهـريـة ينطلق السبت القادم.. مشيرة إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية رفع درجات الاستعداد القصوى للامتحانات بتجهيز غرفة عمليات مركزية فى قطاع المعاهد لمتابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة مهمتها الوقوف على أى عوائق أو مشاكل وحلها على الفور، وذلـك فى إطـار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير المناخ المناسب لخروج الامتحانات بشكل يليق بالأزهر ويتيح للطالب أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان ارتفاع جماعى بمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأجـانـب الأفـــراد فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب نحو البيع.

وأضافت الصحيفة أن رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 19 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 1.138 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3.1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.9 مليار جنيه.

وأوضحت الصحيفة أن المؤشر الرئيسى للبورصة إجى إكس 30 ارتفع بنسبة 1.88 % ليبلغ مستوى 17534.59 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إجى إكس 70 بنسبة 0.77 % ليبلغ مستوى 3262.91 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر إجى إكس 100 الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 1.13 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 4899.03 نقطة.

وتحت عنوان مخزون القمح يصل إلى أعلى معدل ، ذكرت صحيفة الأخبار أن أرصدة القمح زادت لتصل إلى أعلى معدلات لها حيث وصل المخزون الاستراتيجى من القمح لأول مرة إلى حوالى 4 ملايين طن يتم تخزينها فى الصوامع منها مليون طن قمح مستورد من الخارج بالإضافة إلى 3 ملايين طن قمح مستورد من الخارج بالإضافة إلى 3 ملايين طن قمح محلى تم استلامها من المزارعين بعد أن وصلت معدلات توريد القمح المحلى إلى ذروتها.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استلام كميات تعادل ضعف الكميات التى تم استلامها خلال نفس الفترة من العام الماضى وتمثل حوالى 75% من المستهدف توريده هذا العام والذى يعادل 4 ملايين طن قمح محلى وذلك نتيجة زيادة أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للأردب بزيادة حوالى 650 جنيها مقارنة بالعام الماضى.

ونقلت الصحيفة عن المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين إنه تمت زيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب من خلال زيادة المشروع القومى للصوامع ليصل إلى حوالى 5 ملايين طن.

وتحت عنوان الحكومة تتصدى للشائعات: لا مساس بالمقابر الأثرية ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن بعض مواقع التواصل الاجتماعى تداولت منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.. مشيرة إلى أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مشددة على أن كل المقابر الأثرية قائمة كما هى ولا يمكن المساس بها.