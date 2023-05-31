نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 (الموعد والرابط)

جدة - نرمين السيد - نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023
وذكرت أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 يوم الخميس المقبل.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 على هذا الرابط:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate
وكان طلاب الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة قد انتهوا يوم الثلاثاء 23 مايو من امتحانات نهاية العام الدراسى 2022 - 2023م.
وكان هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قد استقبل خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
وفى بداية اللقاء تابع هشام آمنة، مع محافظ القاهرة آخر مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى 2022-2023 على مستوى برامج التنمية المحلية، والتى تبلغ استثماراتها حوالى 4 مليارات جنيه، لتفيذ عدد كبير من المشروعات وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكبارى والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لدعم احتياجات أحياء المحافظة المختلفة والمساهمة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد اللقاء استعراض أهم ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة فى العام المالى المقبل 2023-2024.
وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خصوصا بالقطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتى من شأنها تحقق تنمية مستدامة، لافتا الى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجاريةـ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
وأشاد هشام آمنة، بجهود محافظة القاهرة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية، لافتا إلى الجهود التى بذلتها محافظة القاهرة لتنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بعدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم فى تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.
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