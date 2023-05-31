نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 (الموعد والرابط)

جدة - نرمين السيد - نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023

وذكرت أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 على هذا الرابط:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

وكان طلاب الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة قد انتهوا يوم الثلاثاء 23 مايو من امتحانات نهاية العام الدراسى 2022 - 2023م.

وكان هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قد استقبل خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.